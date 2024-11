Anci, Manfredi presidente: battuto Lorusso. Assist Pd-5 Stelle verso Fico candidato in Campania

La scelta caduta su Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, alla presidenza dell'Anci è un assist del Pd e di Elly Schlein al M5S per cercare di mantenere aperto il dialogo e costruire alleanze future. Come noto i Dem non intendono sostenere il terzo mandato di Vincenzo De Luca e quindi con Manfredi presidente dell'Anci è quasi certo che il Pd appoggerà Roberto Fico, ex presidente della Camera pentastellato e vicino a Giuseppe Conte, come Governatore della Campania