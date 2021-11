Andrea Crisanti, l'atteso nuovo Dino Grandi: forse ci salverà

E a Stefano Puzzer? Giustamente, un anno di "confino" (per ora...).

Ma Draghi c'è o ci fa? Secondo me, c'è e ci fa! E, bravissimo com'è, ci riesce molto bene a farci, tanto per cambiare... alla grande. Grande! Parola al cui suono in troppi lo hanno abituato. Ma, attenzione! Con queste mosse da fuori di testa, dando ragione ai giudizi-previsioni di "occhio di falco" Travaglio, l'abituale giudizio di grande, potrebbe, tra non molto, essere seguito da certi giudizi appunto, alla Travaglio o, meglio ancora, alla Sgarbi quand'è in gran forma, fuori di sé.

Insomma, la condanna cervellotica, sproporzionata, assolutamente ingiustificata, inflitta al meraviglioso eroe Stefano Puzzer, potrebbe costargli molto cara, al Grande! Una grossolana e volgare macchia che lo sporcherà per sempre, anche se, nell'impazzimento generale, dovesse diventare Capo dello Stato per caso, come Speranza è ancora per caso, scandalosamente, ministro della Salute e capo del MINCULPOP, avallato a occhi chiusi, dall'espertissimo in vaccini e pandemie, Draghi!

Draghi che, addirittura, ha cominciato a sorridere! Addirittura anche a ridere che uno, con l'aggiunta del bavaglio, stenta a riconoscerlo. Ha assecondato e tuttora asseconda pedissequamente, la sempre più chiaramente assurda condotta della lotta alla pandemia, con l'obbiettivo di raggiungere il miraggio dell'immunità di gregge.

Ho ricevuto una decina di richieste di chiarimento, per il mio pessimismo sul raggiungimento di un risultato simile.

Lo giustifico molto facilmente: raggiungile teoricamente, in una nazione "sovranista" al punto di poter blindare tutti i confini e quando nella popolazione di vaccinati per davvero, c'è una piccola minoranza di non vaccinati che statisticamente, circondata da vaccinati, non può infettarli. I non vaccinati possono solo infettarsi tra di loro, ma la probabilità di un loro incontro diventa tanto minore, quanto più il rapporto non vaccinati, vaccinati, è piccolo. Potremmo noi mai arrivare a una tal ipotetica soluzione, col piccolo problema dei vaccinati che si reinfettano a causa dei vava, vaccini vanescenti e con i confini terra, mare, cielo tutti colabrodo?

Ma anche se avessimo vaccini veri, in condizioni reali come quelle attuali, cosa fare col problema dei paesi che attualmente sono al 3% di vaccinati e per giunta coi vava?

L'irresponsabile Speranza, e a questo punto, coirresponsabile Draghi, sperano nella fortuna? Sperano, senza alcun appiglio scientifico, che continuando a far vaccinare tutti, con metodi sempre più nazifascio-talebani, le ricadute saranno sempre meno pericolose? Hanno consultato le fattucchiere, oltre agli scienziati televisivi, da rotocalco?

(segue)