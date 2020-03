Appello di Di Maio: compriamo Made in Italy. Mobilitazione sui social

Compriamo e mangiamo prodotti Made in Italy. È l’appello lanciato dal ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio. “Dobbiamo aiutare le nostre aziende. Lo stiamo facendo noi come governo varando misure a sostegno di famiglie e imprese, ma un piccolo contributo può arrivare anche da ogni singolo cittadino: compriamo e mangiamo prodotti Made in Italy. Coraggio!”, scrive Di Maio. E sui social è partita la campagna di sensibilizzazione #IoComproMadeInItaly, rilanciata dal questore della Camera Francesco D'Uva e ripresa anche da diversi parlamentari, come Sabrina De Carlo, Manuel Tuzi e Vittoria Baldino e membri di governo M5S, dal sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano al viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri, che invitano gli utenti a comprare Made in Italy postando su Instagram la foto dei prodotti italiani preferiti. Un gesto simbolico per dare forza al Paese e alle aziende italiane che in questa fase stanno fronteggiando l’emergenza Coronavirus. Ma anche un messaggio forte e immediato nella sua semplicità, veicolato con un linguaggio vicino a chi magari non segue i classici canali attraverso cui si articola il dibattito pubblico, come i più giovani.