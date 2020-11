Aspi, il Pd invita alla "cautela. Rivedere tutto il sistema delle concessioni"

"Userei molta cautela nell'affrontare questa situazone. Restiamo garantisti e prima di tutto vogliamo capire esattamente che cosa è successo. Ma, ripeto, sempre in una logica garantista". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo del Pd in Commissione Trasporti della Camera Davide Gariglio commentando gli arresti che hanno colpito Autostrade. "I fatti di oggi non depongono certo a favore della gestione che c'è stata negli anni passati, ma francamente non servivano questi arresti per avere un giudizio negativo che avevamo già".

"A questo punto - spiega Gariglio - è necessario mettere mano e cambiare il sistema delle concessioni. Ma attenzione, non solo quelle autostradali. La vicenda di Aspi e del Ponte Morandi insegna e anzi sprona a regolare meglio le norme del sistema delle concessioni partendo da quelle portuali. Dove, molto spesso, i concessionari si comportano come se fossero affittuari, come se avessero il diritto all'uso della casa in affitto. La concessione viene data per utilizzare un bene pubblico secondo le linee guida decise dallo Stato e non per ricercare il reddito. Il fine deve essere sempre l'interesse della collettività. L'esperienza di Aspi - conclude il deputato Dem - ci deve singere a regolare tutte le concessioni demaniali, non solo quella delle autostrade".