Assegno unico dicembre, pagamento in ritardo per molti. La risposta dell'Inps

L'istituto di previdenza non sa dare risposte precise, se non attendere. Le date decise erano il 18, il 19 e il 20. Ma...

Assegno unico, giallo sui pagamenti di dicembre. Molti utenti stanno segnalando al call center dell'Inps che ancora ad oggi, venerdì 15 dicembre, non c'è il pagamento della mensilità dell'ultimo mese dell'anno. Nonostante altri utenti abbiamo da giorni la notifica e la cifra con la data nel cassetto previdenziale sul sito nella sezione MyInps. L'istituto di previdenza non sa dare risposte precise, se non attendere. Le date decise erano il 18, il 19 e il 20. Ma per molti utenti il pagamento slitterà più avanti. E anche se le domande risultano accolte con nessuna evidenza, la lavorazione del pagamento non è ancora in atto. E molte famiglie iniziano a preoccuparsi.



Che cosa sta accadendo? Ci saranno conguagli di fine anno? Ci saranno pagamenti ritardati in due tranche? Ma a fine mese ci sono le festività natalizie e quindi le finestre sono poche. Gli operatori del cal center Inps danno risposte diverse tra loro e le varie desi locali dell'istituto previdenziale non sanno dare alcuna risposta in quanto i pagamenti sono centralizzati. Insomma, moltissime famiglie sono ancora in attesa, senza una risposta chiara. Certamente non un bel regalo di Natale da parte dello Stato. L'unica risposta è attenda, ma senza spiegazioni nel merito che giustifichino il ritardo. Per altri genitori, invece, i soldi arriveranno già lunedì. E' mistero.