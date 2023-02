Assegno unico febbraio, pagamento in ritardo. E' giallo, che cosa accade?

I soldi in molti casi non arrivino prima del 20 febbraio, in ritardo rispetto agli altri mesi



In molti stanno segnalando un ritardo nel pagamento dell'assegno unico di febbraio. Ancora nulla nella pagina personale Inps dedicata, eppure i pagamenti dovrebbero arrivare attorno a metà mese.



Al momento non ci sono notizie e il timore è che i soldi in molti casi non arrivino prima del 20 febbraio, in ritardo rispetto agli altri mesi.