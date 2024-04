Autonomia, Ddl arriva a Montecitorio: proteste in Aula, flash mob 5S

FLASH MOB DEI 'NO AD' AL PANTHEON: DDL FA A PEZZI DIRITTI ED ECONOMIA

'L'autonomia differenziata fa a pezzi i diritti e l'economia'. Sottotitolo: 'No al ddl Calderoli, no alle disuguaglianze, sì a una Repubblica unita e solidale'. È racchiuso in questo grosso striscione esposto di fronte al Pantheon, catturando l'attenzione di centinaia di cittadini e turisti nel pieno del Centro storico di Roma, il messaggio lanciato oggi dall'associazione 'No Ad', che riunisce i "Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l'unità della Repubblica e l'uguaglianza dei diritti". Un FLASH MOB partecipato da decine di attivisti organizzato nel giorno dell'approdo in aula alla Camera del ddl Autonomia, dopo l'approvazione in Senato e il travagliato passaggio in commissione. In piazza della Rotonda, al fianco dei comitati, le bandiere di diversi sindacati, come Flc Cgil, Usb e Usi, e anche di partiti politici, tra cui Avs, Sinistra Italiana e Potere al popolo. Presenti anche rappresentanti del Movimento Cinque Stelle, mentre è attesa una delegazione dei deputati Pd, guidati dalla capogruppo Chiara Braga e dal responsabile per il Sud e la Coesione territoriale, Marco Sarracino.

Autonomia, Conte: “Meloni? Da patriota a secessionista, vuole i pieni poteri ma faremo di tutto per fermarla”

“Con l’Autonomia questo governo spacca il Paese e condanna le aree più depresse a maggiori tagli per quanto riguarda ospedali e servizi. Giorgia Meloni sta svendendo l’unità del Paese per i voti sul premierato, per i pieni poteri. Quindi da patriota a secessionista. La fermeremo e la combatteremo in ogni modo. E ricordo anche che poco fa hanno votato al Consiglio d’Europa per dire sì al patto di stabilità che è stato approvato anche dal governo italiano. Quindi il governo dice sì a manovre lacrime e sangue nei prossimi anni, a ulteriori tagli che saranno almeno di 13 miliardi se non 15 all’anno. Questo è un governo di patrioti che sta svendendo l’Italia”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, guidando un flashmob dei suoi parlamentari davanti a Palazzo Chigi per protestare contro l’Autonomia differenziata, mentre il ddl è in discussione alla Camera.