Autonomia, regioni rosse pronte alla guerra: verso la richiesta di referendum

Centrosinistra E-R, 'referendum sull'autonomia'

Le Regioni a guida Centrosinistra preparano la battaglia per chiedere l’abrogazione dell’Autonomia. I capigruppo di maggioranza e M5s in Emilia-Romagna hanno scritto alla Regione perché chieda l'indizione del referendum abrogativo della legge sull'autonomia. Questo il quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, 'Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione?'". E chiedono "al Presidente dell'Assemblea legislativa di comunicare la presente deliberazione ai consigli regionali di tutte le altre Regioni, con invito all'adozione di un uguale atto affinché si possa dare seguito all'iniziativa referendaria".

Campania pronta a chiedere referendum sull'autonomia

Il Consiglio regionale della Campania si prepara a votare la richiesta di indizione del referendum abrogativo dell'autonomia differenziata. Una seduta straordinaria e monotematica dell'assemblea è stata convocata per lunedì prossimo, 8 luglio, dalle 15.30 alle 18. All'ordine del giorno la richiesta, presentata dal Pd, dal gruppo De Luca presidente, da Azione, Italia Viva e da altre forze della maggioranza, di indizione di referendum abrogativo, "ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni)".

Autonomia: fonti, idea impugnativa su materie non Lep a Veneto

Se dovesse essere convocato il tavolo con il governo richiesto dal governatore Zaia e concesse alla Regione Veneto le 9 materie non Lep richieste, qualcuna delle altre regioni potrebbe presentare una impugnativa di incostituzionalita' alla Consulta. E' quanto spiega all'AGI una fonte parlamentare di opposizione che siede al tavolo per la raccolta delle firme per il referendum contro l'Autonomia differenziata. Singole giunte regionali possono avanzare una impugnativa di incostituzionalita' davanti alla Consulta, viene spiegato, perche' assegnare materie non Lep ad alcune regioni e non ad altre significa togliere quelle risorse economiche, distribuite dallo sato, agli altri territori. Le risorse delle materie non Lep, infatti, verrebbero assegnate sulla base di compartecipazioni alle imposte destinate a crescere maggiormente nelle regioni del nord. Aprire un tavolo con la sola Regione Veneto vorrebbe dire per lo Stato avere meno risorse per le altre regioni, viene spiegato ancora.

A dare l'annuncio di voler aprire il tavolo con il governo e' stato, ieri, lo stesso governatore Luca Zaia: "Ho firmato questa mattina (ieri, ndr.) una lettera alla premier Meloni: il Veneto e' pronto a sedersi al tavolo per iniziare la discussione sul trasferimento delle materie", conferma Zaia che vuole avviare le "trattative sulle materie che potrebbero diventare di competenza regionale" e che vanno dall'organizzazione della giustizia di pace ai rapporti internazionali con la Ue; dal commercio estero alla protezione civile, alla previdenza complementaree al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario oltre al fronte del credito (casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale).

Il passo del governatore veneto ha provocato l'immediata reazione dell'opposizione. "Come volevasi dimostrare, Zaia e la regione Veneto si apprestano a chiedere di firmare l'intesa sulle materie non Lep. Quello che temevamo", e' stato il commento del presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia, che invita ad accelerare l'iter per chiedere il referendum abrogativo attraverso la raccolta delle firme ma anche su richiesta delle Regioni governate dal centrosinistra. La prima a muoversi e' stata la Sardegna guidata da Alessandra Todde (MsS) che coordina le altre Regioni (To- scana, Emilia-Romagna, Puglia e Campania). E oggi, al Senao, verra' presentata una interrogazione da parte del Pd sulla richiesta di tavolo con il governo arrivata dal governatore Veneto.