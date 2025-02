Lega: "Occhiuto ostacola e boicotta l'autonomia. In Calabria buttano via i soldi"

"Con l’autonomia, i responsabili di questo spreco vergognoso dovrebbero spiegare e pagare”



“E’ bello ricevere consigli da chi, da sempre, osteggia, boicotta e contesta l’autonomia. Capisco però che quando si parla di trasferimenti, il livello di attenzione per qualcuno diventi altissimo. Noi veneti siamo solidali ma mica stupidi o senza memoria: stiamo ancora contando i soldi versati al Sud in questi decenni. I miliardi della zona economica speciale ZES per il Meridione, i fondi esclusivi del PNRR, i contributi per gli enti in dissesto e così via. Anche nell’ultimo bilancio approvato dai nostri comuni, dalle province e dalla regione sono sparite decine di milioni di euro per quella che oggi si chiama solidarietà. Da anni, la solita storia". Con queste parole Alberto Villanova, capogruppo della Liga Veneta in Consiglio regionale del Veneto, intervistato da Affaritaliani.it, replica alle critiche di ieri del presidente della Calabria Roberto Occhiuto al ministro leghista Roberto Calderoli sull'autonomia ('Pianga sul latte versato').



"E nonostante questo fiume di denaro, ci sono situazioni come quella dello scandalo dei rifiuti in Calabria: 35 milioni di euro di soldi dei cittadini buttati nella gestione dei rifiuti. Con l’autonomia, i responsabili di questo spreco vergognoso dovrebbero spiegare e pagare. Sarà per questo che qualcuno invece di aiutare a fermare questo libro degli orrori contabili, preferisce fingere di dare consigli mentre ostacola con i fatti la nostra riforma”.



