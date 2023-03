Balbo: "Duce, questi nun sanno manco scrive!"- Ironia social

La Russa nella bufera, dalla rete arrivano i meme ironici

Dopo la bufera scoppiata sul presidente del Senato Ignazio La Russa, che in un’intervista a “Terraverso”, podcast di Libero, rispondendo sulle critiche alla premier Meloni circa l'eccidio delle Fosse Ardeatine riferito a “morti italiani” ha dichiarato: “Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della Resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS”, in rete c'è già chi ironizza. Nella nuova vignetta del saggio Yogananda Paramahansa per affaritaliani.it. lo scambio tra Balbo e Mussolini: "Duce, questi nun sanno manco scrive!", "Nun te preoccupà Italo...vedrai che 'Gnazio je dice quarcosa".