Balneari, gare dal 2023, stop a caro-ombrellone. Il piano del governo

Spiagge, verso gare dal 2023 legate a investimenti. E misure contro il caro-ombrelloni

Stop al regime di proroga, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre scorso. Dal 1 gennaio 2024 le concessioni balneari saranno messe a gara. Prevedendo investimenti per migliorare la qualità dei servizi - la condizione sine qua non per ottenere la concessione - e interventi ad hoc contro il caro-ombrelloni, con prezzi più equi.

Questa la linea che dovrebbe essere adottata dal Consiglio dei ministri atteso nel pomeriggio. La norma dovrebbe prevedere anche misure "paracadute" per i proprietari di piccoli lidi balneari e per chi ha mutui da sostenere per investimenti fatti di recente.

Il testo dovrebbe prevedere una norma ad hoc secondo la quale per avere la concessione devi dimostrare di migliorare il servizio, con l'intento di aiutare gli investimenti, stimolarli e tutelare chi li ha fatti. Una specifica salvaguardia, poi, dovrebbe essere riservata agli "interessi legittimi" dei proprietari dei piccoli stabilimenti.

Balneari, il Governo vede gli enti locali poi il Cdm

Intorno alle 16,30 il ministro degli Affari regionali Maria Stella Gelmini, vedrà Regioni, Anci e Upi per illustrare le nuove norme sulle concessioni balneari che saranno poi sul tavolo del Consiglio dei ministri. La riunione di governo è prevista subito dopo l'incontro con gli enti locali. L'orientamento del governo è quello di avviare la nuova fase dal 2024, legando le gare al tema degli investimenti per arrivare ad una riduzione dei prezzi. Si prevede, in particolare, una tutela delle aziende familiari.