Pd, "Contributo da banche, assicurazioni e non solo. Il problema è che il governo abbaia ma non morde"

"L'anno scorso dalle banche non è arrivato un euro"



"Alcuni settori economici negli ultimi anni hanno registrato profitti nettamente superiori alla media e legati a fattori eccezionali. Che debbano contribuire di più è un obiettivo che condividiamo". Il senatore Antonio Misiani, responsabile economico della segreteria del Partito Democratico, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il partito guidato da Elly Schlein sia favorevole a un "contributo" da parte delle banche, delle assicurazioni e delle multutility dell'energia in Legge di Bilancio per sostenere la crescita e aiutare famiglie e imprese.



"Il problema è che la credibilità del governo è pari a zero. L’anno scorso strombazzarono la volontà di tassare gli extraprofitti delle banche. È finito tutto a tarallucci e vino e dalle banche non è arrivato un euro. Adesso si stanno nuovamente agitando perché non sanno come coprire la Legge di Bilancio. Ma difficilmente andranno a disturbare i grandi interessi economici. Abbaiano ma non mordono", conclude Misiani.