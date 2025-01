L'erede politica di Silvio Berlusconi è Barbara? Continua a rilasciare interviste

Barbara Berlusconi scende in campo? Le due interviste in 11 giorni al Tg1

L'erede politico di Silvio Berlusconi potrebbe essere Barbara e non come si ipotizzava Marina o Pier Silvio. La quartogenita del Cavaliere, infatti, negli ultimi giorni si è molto esposta pubblicamente, dando anche giudizi politici, in particolare sul caso degli avvisi di garanzia spediti a mezzo governo, premier Meloni compresa e sulla separazione delle carriere per i magistrati. Barbara Berlusconi - riporta Il Corriere della Sera - nel giro di soli 11 giorni, ha rilasciato due interviste al Tg1 della sera: oltre 4 milioni di audience, scegliendo un canale "istituzionale" piuttosto che Mediaset. Prima il commento sulla legge per la separazione delle carriere tra giudici e pm: "È solo un primo passo, ma ha un grande significato simbolico. Lo avrebbe certamente per mio padre che si è battuto tutta la vita per una magistratura imparziale e meno politicizzata".

E poi, - prosegue Il Corriere - dopo l’inchiesta aperta contro Meloni sul caso Almasri: "Non può sfuggire la coincidenza dell’avviso di garanzia alla premier, contestualmente alla riforma sulla giustizia. Il pensiero va all’avviso di garanzia che ricevette mio padre mentre presiedeva il G7 a Napoli. Non so se si tratti, come la definiva lui, di giustizia a orologeria ma il sospetto è legittimo". Un attivismo non abituale che potrebbe riservare sorprese. Possibile - ipotizza Il Corriere - anche una candidatura per il centrodestra come sindaca di Milano, la città tanto cara a suo padre. Ma per ora, l'unico atto politico della 40enne, è legato al versamento di almeno 100 mila euro l’anno nelle casse (non floride) di Forza Italia, come gli altri quattro fratelli.