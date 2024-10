FI: "Ius Italiae più vincolante della legge attuale. Ed è nel programma di Centrodestra"

"Discutiamone, non vogliamo imporre nulla, ma abbiamo le nostre idee e le difendiamo"



"Noi siamo pronti con lo Ius Italiae, che è il nome della nostra proposta su come cambiare la legge sulla cittadinanza. E prendiamo atto che molti scettici la stanno valutando con interesse e competenza e ciò significa che è un testo scritto con ragionevolezza". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli. "Il nostro provvedimento è più serio e quindi vincolante rispetto all'attuale norma. Con la nostra proposta si potrà diventare italiani se si è nati nel nostro Paese o se si è entrati regolarmente entro i cinque anni di vita e dopo il completamento del ciclo scolastico obbligatorio, quindi a sedici anni. Attualmente, invece, la legge prevede che si possa chiedere la cittadinanza a 18 anni se si è nati in Italia ma senza sapere dove quel minore è stato in quel periodo di tempo e se ha frequentato regolarmente le scuole italiane. Noi chiediamo che venga espletato per intero l'obbligo allo studio di dieci anni poi a sedici anni chi ha la patria potestà del minore può chiederne la cittadinanza italiana, se non lo fa lo potrà fare il ragazzo o la ragazza a 18 anni. Un norma di buon senso che amplia la cittadinanza anche a chi non è nato in Italia ma con la certezza di un percorso scolastico fatto fino in fondo in modo positivo".



Barelli poi aggiunge: "La proposta di legge seguirà il normale iter. Andrà in commissione in Parlamento poi ci saranno i tempi del dibattito e potrà essere migliorata o modificata. Noi non abbiamo nulla a che fare con l'opposizione, siamo contrari al loro referendum e siamo con correttezza e lealtà nella maggioranza di Centrodestra, come lo dimostriamo ogni giorno anche su temi che non sono proprio nel nostro dna. La guerra all'immigrazione clandestina senza se e senza ma è una nostra bandiera. Però, ricordo a tutti che nel programma elettorale della coalizione con il quale abbiamo vinto nel 2022 nel punto numero sei c'è una parte che riguarda l'integrazione dei migranti regolari. Quindi la nostra proposta è perfettamente in linea con il programma elettorale. Discutiamone, non vogliamo imporre nulla, ma abbiamo le nostre idee e le difendiamo. Siamo in prima linea nella lotta all'immigrazione clandestina e con lo Ius Italiae si rende più seria la concessione della cittadinanza italiana", conclude Barelli.