Bari,Boccia in Conferenza Stato-Regioni. D'Attis (FI):"Marchette pro-Emiliano"

"Una scandalosa marchetta elettorale pro Emiliano: oggi, il ministro Boccia (Pd) presiedera' la Conferenza Stato-Regioni dal palazzo della presidenza della Giunta regionale (accompagnato dal governatore) e non dalla Prefettura di Bari, come dovrebbe, con uno schiaffo alle Istituzioni ormai completamente strumentalizzate per la campagna elettorale". Lo sostiene il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D'Attis. "All'ordine del giorno della riunione - prosegue - c'e' la rimodulazione del POC (Programma Operativo Complementare) 2014-2020, e qualcuno si allenera' a vendere molto fumo. Si tratta di 750 milioni in piu' per la Puglia, ma di questi ben 500 milioni esistono solo su carta e potrebbero non arrivare mai. Il duo Boccia-Emiliano da' un calcio al rispetto delle istituzioni e sottovaluta l'intelligenza dei pugliesi, sbandierando l'arrivo di una pioggia di milioni che non esistono. Emiliano e il Pd hanno davvero perso la percezione del limite", ha concluso.





REGIONI. PAGANO (PD): "POLEMICA D'ATTIS RIDICOLA. BOCCIA ANCHE DA ZAIA"

"Vorrei ricordare al commissario regionale pugliese di Forza Italia, Mauro D'Attis, che il ministro Boccia ha promosso il medesimo evento che lui definisce 'marchetta' con il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a Venezia appena due settimane fa. Anziche' portare il proprio contributo di idee e proposte ad una importante occasione come la Conferenza Stato-Regioni di Bari, prendiamo atto che un uomo delle istituzioni preferisce una ridicola polemica politica che non aiuta certo la Puglia e il Paese. E' anche per questo che il Pd e la coalizione di centrosinistra sono impegnati al massimo per la riconferma del presidente Michele Emiliano alla guida della Puglia". Cosi' il deputato dem pugliese, Ubaldo Pagano.