Beni culturali alla Lega, i siculi insorgono: petizione contro Musumeci. VIDEO

Fiumi di parole, polemiche e ironia dopo la scelta della Giunta regionale siciliana di assegnare la delega ai beni culturali e all’identità siciliana a un esponente del Carroccio. In rete spuntano gruppi e petizioni per protestare contro la decisione. Su Change.org, in particolare, come scrive L’Opinione della Sicilia, spicca la petizione “Fuori la Lega dai beni culturali della regione Sicilia” con obiettivo 25 mila firme (ne ha già raccolte oltre 22 mila intorno al primo pomeriggio) e diretta al governatore Nello Musumeci: “Il frutto di questa scelta è dettato da evidenti interessi legati a giochi politici? È paradossale lasciare un assessorato così importante per lo sviluppo della Sicilia come quello dei beni culturali, ad una forza politica che ha preso così pochi voti e che per storicità ha poca conoscenza delle necessità del territorio e della storia culturale della Sicilia stessa. Una forza politica che nello statuto ha tutt’ora come fondamento la creazione di uno stato padano”. E non mancano le reazioni ironiche e satiriche, tra cui quella de “I Sansoni”, il duo comico palermitano formato dai fratelli Fabrizio e Federico Sansone, hanno messo in scena in un video la nomina in Giunta come se fosse una barzelletta, superando in poco tempo il milione di visualizzazioni.

Uno dei video ironici che gira in rete sulla scelta della giunta siciliana