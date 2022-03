Benzina, il Governo farà risparmiare 11 euro al mese. Che cosa ne pensi?

Benzina, le stime di Facile.it sul risparmio con l'intervento del Governo Draghi



La montagna ha partorito il topolino. Il prezzo della benzina, sia verde sia diesel è alle stelle, con gli autotrasportatori pronti al blocco e a mettere in ginocchio il Paese. Le forze politiche, per fermare il caro-carburante spinto più dalla speculazione che dal conflitto in Ucraina, hanno promesso un intervento forte e deciso da parte del governo per aiutare concretamente famiglie e imprese. Peccato che sarà di soli 11 euro al mese, secondo le stime di Facile.it, il risparmio medio per un automobilista italiano qualora il Governo ridurrà effettivamente il peso delle accise di 15 centesimi di euro a litro (che è al momento l'ipotesi prevalente tra quelle circolate sull'imminente intervento dell'esecutivo guidato da Mario Draghi).

L’intervento del Governo porterebbe i prezzi alla pompa a circa 2 euro al litro nella modalità self. La spesa media mensile per fare rifornimento oggi è arrivata, rispettivamente, a 167 euro per la benzina e 160 euro per il diesel; con l’intervento ipotizzato dal Governo la spesa mensile scenderebbe a 156 euro al mese per fare il pieno ad un’auto a benzina e 149 euro per una a diesel. Il taglio delle accise - spiega Facile.it - riuscirebbe solo parzialmente a contrastare gli aumenti record delle ultime settimane: con i prezzi calmierati, in un mese un automobilista spenderebbe, in benzina, circa 36 euro in più (+30%) rispetto allo scorso anno; 44 euro in più (+42%) se si tratta di diesel.