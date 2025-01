Trump, Forza Italia: "Accelerare l'integrazione europea su politica e difesa"

"Come Italia ci presentiamo all’appuntamento con la forza di un’amicizia solida con gli Stati Uniti, con un governo stabile e che ha già saputo allacciare un filo del confronto con la Washington di Trump"



“Il discorso di insediamento ci ha mostrato che non c’è alcuna differenza tra il Trump di campagna elettorale e il Trump di inizio governo". Deborah Bergamini, responsabile esteri di Forza Italia, commenta su Affaritaliani.it il discorso di insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America. "Aveva promesso agli elettori lotta all’immigrazione illegale, dazi, contrasto alla cultura woke, mettere fine, cosa che tutti auspichiamo purché avvenga secondo criteri di giustizia, alle due principali crisi belliche in atto. Concetti ribaditi ieri".



"La linea ‘America First’ non cambia il merito dell’agenda europea, semmai cambia le tempistiche: dobbiamo accelerare la connotazione politica di un’Unione che sia in grado di esistere politicamente e sul piano della difesa. Così come di confrontarsi sulla politica commerciale. Certo, ogni “cambio” alla Casa Bianca ha le sue accelerazioni, ma come Italia ci presentiamo all’appuntamento con la forza di un’amicizia solida con gli Stati Uniti, con un governo stabile e che ha già saputo allacciare un filo del confronto con la Washington di Trump. Abbiamo molti elementi di vantaggio", conclude Bergamini.



