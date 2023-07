Bergoglio avvicina il tramonto della Chiesa di Roma

Dal 1 luglio Bergoglio ha nominato in quel dicastero l'arcivescovo argentino Fernandez, uomo di sua fiducia

Dal 1981 al 2005 il cardinale Ratzinger e' stato prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Dal 1 luglio Bergoglio ha nominato in quel dicastero l'arcivescovo argentino Fernandez, uomo di sua fiducia, il suo libro più noto è Sa'name con tu bocca. El arte de Besar. Un commento sarebbe superfluo.



Luca Casarin tra i capi della sinistra antagonista, responsabile di Centri sociali e delle famigerate Tute Bianche, teste di ponte perla guerriglia urbana, è invitato speciale di Bergoglio al Sinodo dei Vescovi nel prossimo ottobre.



Smesso i panni rivoluzionari, che di rivoluzione non avevano nulla, oggi traghetta migranti nel canale di Sicilia e piace tanto a Bergoglio. Ogni commento sarebbe superfluo. L'uomo venuto dalla fine del mondo, pezzo dopo pezzo avvicina il tramonto della Chiesa di Roma.