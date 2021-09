Berlusconi ammicca ai cattolici e sogna il Colle. Salvini: "Da considerare"

Silvio Berlusconi scrive ad Avvenire: faccio mio l'impegno per la difesa della vita dal concepimento all'ultimo istante, che sia nel grembo materno o in ospedale o arrivi in Italia su un barcone. Risponde Avvenire: bene, aspettiamo gesti concreti come una proposta sui corridoi umanitari e i flussi migratori. Il leader di Forza Italia riscopre la corsa al centro e all'elettorato cattolico, il giornale dei vescovi apprezza il gesto, ma non sembra la sua un'apertura di credito illimitato. La lunga lettera con cui Berlusconi parla apertamente di rispetto per la missione della Chiesa, dell'accoglienza per ogni persona "ovunque nata" e dell'equo sviluppo di ogni paese viene pubblicata a pagina 2, con un richiamo in prima.

"Sono del tutto d'accordo con il cardinale Pietro Parolin" e il suo intervento alla recente riunione del Ppe, sottolinea, "la visione dello Stato cristiana e liberale e' il presupposto del nostro agire politico ed e' il piu' importante prodotto della storia e della cultura europea". Infatti "essere liberali e cristiani per noi significa la tutela della vita in ogni suo momento e in ogni sua forma, dal concepimento alla morte naturale" e poi "il messaggio cristiano e' indivisibile, il rispetto per la vita non riguarda solo i nostri connazionali, ma i tanti che dall'Africa, dal Medioriente e da paesi ancora piu' lontani cercano in Europa la speranza di un futuro che non trovano nei loro Paesi".



Ne consegue la rivendicazione: "ho parlato per primo di un Piano Marshall per l'Africa", "sono gli stessi valori dell'Europa cristiana e liberale di cui abbiamo parlato al vertice del Partito Popolare Europeo e che sono la nostra ragione per dirci europeisti". Insomma, siamo "naturalmente in sintonia con la Chiesa" senza "volerla strumentalizzare" ma in un dialogo "di naturale sintonia sui principi". Succinta la risposta del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. "Grazie, gentile presidente Berlusconi, per riaffermare con chiarezza cio' che la Chiesa insegna e che anche su 'Avvenire' scriviamo da sempre: la fede cristiana non va strumentalizzata e la difesa della vita non va fatta a pezzi. Proprio come la vita, 'ovunque nata'. Vale non solo per i cristiani. Grazie anche per l'impegno per lo sviluppo equo e solidale del Sud del mondo. Oso solo suggerirle di contribuire a schierare il Ppe per ampi corridori umanitari europei e, da noi, Forza Italia per flussi migratori alla luce del sole, cioe' regolati, controllati, e finalmente sottratti ai trafficanti di persone".

Di Europa "solidale", aperta al dialogo, capace di "costruire insieme un mondo di pace", ha parlato ieri nel suo intervento il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, alla assemblea dei vescovi europei che si e' tenuta a Roma. "Personalmente - ha detto - sogno una nuova Europa solidale che sappia essere veramente una casa comune - e non solo un insieme di strutture - e che si fondi su un nuovo umanesimo europeo basato sulla centralita' della persona umana - la cui dignita' e' sempre inalienabile - e su una nuova cultura del 'dialogo' e dell''amicizia sociale' come ha scritto Francesco nella Fratelli tutti". Bassetti fa riferimento nel suo discorso al tema "delicatissimo" delle migrazioni e dice: "Serve un'azione coordinata a livello internazionale nel gestire un fenomeno, al tempo stesso, complesso e drammatico. Su questo punto e' fondamentale il ruolo dell'Europa".

Nel corso dei lavori e' intervenuto anche il segretario di Stato vaticano, Parolini, che si e' soffermato anche sul riuspetto della vita e dell'ambiente. "L'Europa vive un'opulenza che non aveva mai conosciuto in passato e dunque subisce la facile tentazione di scartare cio' che apparentemente sembra superfluo", ha detto, "Purtroppo, tra questi 'beni superflui' ci sono non di rado anche gli esseri umani. E' dunque di fondamentale importanza che le Chiese si sostengano reciprocamente anche nell'azione pastorale a difesa della vita", perche' una certa 'cultura della morte' non finisca per dominare completamente il panorama legislativo dell'Europa". Inoltre "La salvaguardia del creato e' un'altra sfida che, insieme alla pandemia da Covid-19, e' tra le piu' urgenti che l'umanita' deve affrontare".

Salvini, se Berlusconi si propone è da considerare

“Se Berlusconi si proporrà per il Quirinale, penso che sarà una candidatura assolutamente da prendere in considerazione”. Così Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sull’elezione del prossimo presidente della Repubblica, a margine di un comizio a Città di Castello. “Mi sono impegnato a non tirare nessuno per la giacchetta, perché siamo a settembre – ha affermato il segretario della Lega - prima c’è la riforma del codice degli appalti, senza la quale non si spendono i fondi dell’Europa, l’elezione di 1200 sindaci, e conto che la Lega e il centrodestra ne portino a casa tanti. Poi - ha concluso - a febbraio parleremo del Quirinale”.