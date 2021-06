Berlusconi delude l'anti-salviniana Carfagna e procede verso la federazione

Mara Carfagna, 45 anni : “Non entro nella coalizione di centrodestra, guidata da Matteo Salvini, 48 anni, perché non intendo fare il tifo per Marine Le Pen, 53 anni”.

Ma la bionda sfidante, alle presidenziali, di Macron, 43 anni, è riuscita ad emergere in politica, liberandosi dell’ingombrante papà, il fascistone Jean-Marie Le Pen, 93 anni. E la leader dell'estrema destra, dopo le regionali di ieri, ha detto: "I nostri elettori non sono andati a votare, chiedo una riscossa" per il secondo turno. Astensione record, alle urne solo un elettore su 3 al voto.

La bella ministra di Salerno, invece, senza la spinta, determinante, del suo “padre” e ora nonno politico, Berlusconi, 84 anni, sarebbe ancora la avvenente soubrette, su Retequattro, di Davide Mengacci, 73 anni… E, ieri, nonno Silvio e Salvini, ad Arcore, hanno convenuto sull’esigenza di una sempre più stretta collaborazione tra Lega e Forza Italia. L’obiettivo è rendere ancora più efficace l’azione comune in Parlamento. Passi avanti verso la federazione, auspicata da Salvini e, di conseguenza, lungo la strada del partito unitario, che Berlusconi immagina, in vista delle elezioni politiche del 2023.