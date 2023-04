Berlusconi esce dalla terapia intensiva: trasferito in degenza ordinaria

Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva, oggi le visite di Marina e Confalonieri

Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva. A quanto apprende l'Adnkronos il trasferimento del leader di Forza Italia a un reparto di degenza ordinario del San Raffaele era stato già programmato proprio per oggi.Nella giornata di oggi è passata dal San Raffaele anche Marina Berlusconi, primogenita del presidente di Forza Italia. E' passata dall’ingresso carrabile di via Olgettina 60, all’ospedale San Raffaele, dove il padre è ricoverato da 12 giorni in terapia intensiva. Prima di lei, nel pomeriggio, l’ex premier ha ricevuto una breve visita del presidente di Mediaset e amico di sempre, Fedele Confalonieri. Entrato dall’ingresso carrabile di via Olgettina 60 Confalonieri non ha rilasciato dichiarazioni. Amico di sempre di Berlusconi, il presidente di Mediaset negli ultimi 12 giorni non ha mancato di dimostrare la sua vicinanza all’ex premier, che è venuto a trovare in ospedale quasi quotidianamente. Iscriviti alla newsletter