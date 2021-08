"Berlusconi presidente della Repubblica con il voto di molti Pd e M5S"

"Ho espresso la mia opinione da tempo. Credo che Berlusconi possa essere il nuovo Capo dello Stato e in un Paese normale lo sarebbe già stato". Lo afferma ad Affaritaliani.it Gianfranco Rotondi, deputato del gruppo di Forza Italia e presidente della Fondazione Democrazia Cristiana, commentando la proposta lanciata da Matteo Salvini a La Piazza di eleggere il presidente di Forza Italia al Quirinale.

"Berlusconi è stato il fondatore del Centrodestra e del bipolarismo, nato proprio nel 1994, è stato quattro volte presidente del Consiglio e ha presieduto più consessi internazionali di ogni altro premier italiano. E' certamente una figura che si può annoverare tra i candidati al ruolo di presidente della Repubblica. Qualcuno obietta che ha avuto problemi giudiziari, che sono però stati provocati da una giustizia che ormai è un caso su cui si scrivono libri e che ben l'87% degli italiani dichiara di non avere fiducia. Giustizia e politica ormai sono due temi che vanno a braccetto da decenni e quindi l'obiezione giudiziaria cade. Berlusconi può diventare Presidente non nonostante i processi ma grazie ai processi. Una vaccinazione obbligatoria del sistema", afferma Rotondi.

"Se il Centrodestra è compatto sul nome di Berlusconi, nel segreto dell'urna alla quarta votazione passa in volata con numeri ben superiori al quorum. Berlusconi gode di simpatie non dichiarate di molti parlamentari che lo attaccano sulle agenzie ma che privatamente esprimono ammirazione e stima. Un sostegno trasversale che passa certamente anche per Pd e Movimento 5 Stelle, oltre che per Italia Viva".

"E' con malinconia - conclude Rotondi - che devo ammettere che c'è l'ostacolo della salute. Berlusconi non ha contatti frequenti e non può rispondere al telefono perché deve riposarsi. Ci sono insomma problemi legati alla salute che non dipendono dalla politica".