Berlusconi al Quirinale. Che cosa pensi della proposta di Salvini? Di' la tua

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha scelto La Piazza di Affaritaliani.it per lanciare un'ipotesi destinata a far discutere e a tenere banco nelle prossime settimane. Intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino, il leader del Carroccio, rispondendo alla domanda sul futuro presidente della Repubblica, ha affermato: "Il centrodestra numeri alla mano, come prima forza, dirà la sua. Berlusconi un pensierino lo fa? Ha ragione a farlo. Ha fatto molto bene a questo Paese, se avesse questa ambizione avrebbe tutto il titolo per averla".



Numeri alla mano, considerando i delegati regionali che si aggiungeranno ai grandi elettori (deputati e senatori), il Centrodestra parte con una maggioranza relativa di due voti in Parlamento. Se arrivasse anche il via libera dei renziani di Italia Viva, mancherebbero soltanto una decina di voti per arrivare dal quarto scrutinio (quando per eleggere il Capo dello Statao basta la maggioranza assoluta e non più qualificata) all'elezione del leader di Forza Italia al Quirinale. Una proposta certo non di facile realizzazione, ma nemmeno impossibile stando agli attuali equilibri in Parlamento.



L'INTERVENTO DI MATTEO SALVINI A LA PIAZZA DI AFFARITALIANI.IT



