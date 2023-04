Berlusconi ricoverato, Zangrillo: "Le cose stanno andando secondo gli standard attesi"

Zangrillo: Berlusconi senza cellulare? Tutte p***nate

"Non voglio addentrarmi su nessun tipo di previsione, le enunciazioni su organi di stampa. Comprendo anche l'imbarazzo del Policlinico Gemelli di Roma dopo quanto uscito su La Stampa. Togliergli il telefono? Sono tutte puttanate", le parole del professor Zangrillo uscendo dal San Raffaele sulla salute di Berlusconi.



Berlusconi ricoverato, Zangrillo: Le cose stanno andando secondo standard attesi

"Se mi vedete qua fuori è evidente che sono sereno e fiducioso, le cose stanno andando secondo gli standard attesi", le parole del professor Zangrillo su Silvio Berlusconi.





Luigi Berlusconi esce dal San Raffaele, annuisce a chi chiede se il padre sta meglio

Le immagini dell'uscita dall'ospedale San Raffaele di Luigi Berlusconi. Il figlio minore di Silvio annuisce ai giornalisti che chiedono della salute del padre e del suo miglioramento.





Berlusconi ricoverato, Gianni Letta: La strada per la rinascita di Silvio è imboccata

"Berlusconi ha detto "E' dura ma non molto", ogni volta che si dà un obiettivo lo raggiunge. Abbiamo parlato, l'ho visitato in terapia intensiva e abbiamo parlato. La strada per la rinascita, se non risurrezione, è imboccata", le parole di Gianni Letta uscendoda San Raffaele.

"Berlusconi ha detto 'E' dura ma non mollo, ce la farò anche stavolta" e ogni volta che si dà un obiettivo lo raggiunge", le parole di Gianni Letta uscendo dal San Raffaele.



"Abbiamo parlato con i dovuti accorgimenti e l'ho trovato meglio di quanto pensassi", le parole di Gianni Letta uscendo dal San Raffaele.