Bersani, Viola, Crisanti: gli smemorati che straparlano di tutt'altro

Bersani, Viola e Crisanti dalla memoria corta

Nella nostra Nazione, forse, le cose andrebbero meglio se tutti si impegnassero, con competenza e correttezza, svolgendo gli incarichi adatti a loro. Qualche sera fa, su “la 7”, l’epidemiologa di Padova, Antonella Viola, competente e bella, parlava dell’aumento delle accise sulla benzina…

Da Pigi Bersani, politico post-comunista di lungo corso, silenzio assoluto sull’ascesa, nel PD, di cui era segretario, e nelle istituzioni, di Antonio Panzeri, già leader Cgil a Milano, arrestato a Bruxelles. Eppure Bersani candidò al Parlamento europeo lui e Andrea Cozzolino, big campano, di cui la magistratura belga ha sollecitato la revoca dell’immunità parlamentare.

Pigi, non incalzato da alcun giornalista, preferisce punzecchiare la Meloni sulla storia del MSI i cui, onesti, fondatori, Almirante e Romualdi, morirono nel 1988, cioè 13 anni prima della elezione dell’esponente emiliano a deputato PDS, quando la attuale premier aveva 11 anni…

Quanto alla bufera, con veleni e dimissioni, nella sanità veneta, il prof.Crisanti ha denunciato il presunto “regime intimidatorio”. Ma egli tacque e accettò, in piena emergenza, che il governatore, Luca Zaia, come tutti i suoi colleghi, impartisse le direttive anti-Covid agli ospedali e ai consulenti. Perché Crisanti si è dimesso dall’Università di Padova e ha mitragliato il big leghista solo dopo essere stato eletto senatore del PD?

Non avrebbe dovuto rinunciare all’incarico di direttore di microbiologia e agli emolumenti a ottobre del 2020, quando depositò uno studio sull’ inaffidabilità, per lo screening, dei test rapidi, acquistati dal Veneto e da altre 5 regioni? E riuscirà il Guardasigilli, Carlo Nordio, già alto magistrato, laddove hanno fallito i suoi predecessori, e da più di 40 anni il Parlamento dormiente, non vietando l’eccesso delle intercettazioni telefoniche e il loro uso distorto?