Pd, Bettini 'sdogana' Calenda e Renzi. Schlein leader della coalizione anti-Cdx

Le parole di Bettini certificano l'ok della sinistra Dem al progetto di un Partito Democratico perno di un nuovo Centrosinistra



"Si vince rafforzando il Pd, un partito pluralista, critico, con una vocazione di governo. Personalmente sono anche impegnato a definire meglio e ad allargare un'area di sinistra, presente ma frammentata. Dall'89, in Occidente, si è spenta la speranza di un mondo più umano e più giusto. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: aumento delle disuguaglianze, crisi democratica e guerra". Le parole di Goffredo Bettini, storico dirigente della sinistra romana del Pd, intervistato da Quotidiano Nazionale, lancia un messaggio molto chiaro e preciso ai dirigenti e alla segretaria Elly Schlein.



Dopo le ultime elezioni europee e comunali, è evidente che il Pd deve essere il perno della coalizione da costruire per fronteggiare il Centrodestra di Giorgia Meloni. Un Pd che guardi ovviamente a sinistra, ovvero AVS ma anche il M5S, e che includa però anche i centristi. Non solo Calenda ma anche Renzi, che con quell'abbraccio a Schlein sul campo durante la partita del cuore si è plasticamente riavvicinato ai Dem. D'altronde, spiegano fonti sia del Pd che dei partiti dell'ex Terzo Polo, non c'è spazio per un centro, è evidente ormai.



Soprattutto perché la famiglia Berlusconi, Marina e Piersilvio (che potrebbe anche scendere in campo in prima persona), ha tutto l'interesse a rafforzare Forza Italia in quanto partito europeista, moderato e liberale all'interno del Centrodestra. Con l'obiettivo, ambizioso, nel 2027 di superare Fratelli d'Italia, magari con Piersilvio alla guida. E quindi le parole di Bettini certificano l'ok della sinistra Dem al progetto di un Partito Democratico perno di un nuovo Centrosinistra, che parte dalle battaglie referendarie contro autonomia e premierato, e che in prospettiva potrà diventare l'alternativa, con Schlein alla guida, al Centrodestra.