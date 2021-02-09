Bianchini (Mio Italia): “Il turismo sia una priorità del governo Draghi”

Nuovo governo, Bianchini (Mio Italia): “Auspichiamo a un ministero del Turismo”

All’alba del nuovo esecutivo, presieduto dal presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento di imprese Ospitalità dichiara che “Mio Italia auspica che il turismo diventi finalmente una priorità. Si tratta di un settore fondamentale dell’economia italiana e strategico per la ripartenza, che vale il 30% del Pil, considerando l’indotto diretto e indiretto”. E aggiunge: “C’è bisogno, quindi, di una grande e rinnovata attenzione, con un Ministro che si occupi solo di questo specifico comparto. Da qui il nostro auspicio affinché il professor Mario Draghi formalizzi la creazione del ministero del Turismo”.