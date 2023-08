Salario minimo, La Piazza si scalda: da Boccia riparte la battaglia del Pd

Salario minimo, Schlein: "Nessun abbandono progetto Orlando, ma messo a disposizione"

Sul salario minimo il dibattito politico si fa sempre più acceso. Sul tema è intervenuta di nuovo oggi la segretaria dem Elly Schlein che ha ricordato che il Pd "non ha dimenticato il progetto di Orlando sul salario minimo". "Lo abbiamo messo a disposizioni delle opposizioni. In Parlamento ce n'erano quattro e noi siamo arrivati a una sintesi. Il Partito democratico crede che lavoro e povero non debbano stare nella stessa frase".

Salario minimo, Boccia: "Ottenute 400 mila firme, continueremo"

Un tema caldo messo sul tavolo anche dal capogruppo al Senato del Pd Boccia alla kermesse di Affari, La Piazza. "Quello che stiamo provando a fare è ripartire dai punti cardinali delle tematiche sociali. Da qui la battaglia sul salario minimo. Lo anticipo da questa piazza di Ceglie: siamo a quasi 400 mila firme. Abbiamo iniziato a raccoglierle meno di un mese e continueremo. Così come non faremo sconti al governo sulla sanità pubblica". "Noi non siamo un partito a gestione familiare, non esiste un proprietario e non siamo un partito-comitato elettorale. Siamo un partito con radici profonde e costituzionali che prova a superare le sfide di questi tempi". A dirlo è Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, dal palco della festa di Affari italiani, in corso a Ceglie Messapica, nel Brindisino.