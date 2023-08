Pd, Boccia a La Piazza: "Salario minimo? Raggiunte 400mila firme"

Salario minimo: Boccia, ottenute 400 mila firme, continueremo

"Quello che stiamo provando a fare è ripartire dai punti cardinali delle tematiche sociali. Da qui la battaglia sul salario minimo. Lo anticipo da questa piazza di Ceglie: siamo a quasi 400 mila firme. Abbiamo iniziato a raccoglierle meno di un mese e continueremo. Così come non faremo sconti al governo sulla sanità pubblica". "Noi non siamo un partito a gestione familiare, non esiste un proprietario e non siamo un partito-comitato elettorale. Siamo un partito con radici profonde e costituzionali che prova a superare le sfide di questi tempi". A dirlo è Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, dal palco della festa di Affari italiani, in corso a Ceglie Messapica, nel Brindisino.

Pd: Boccia, non siamo un partito familistico o di proprietà

Manovra: Pd, con zero provvedimenti non e' Cdm ma un convegno

"Dal Consiglio dei Ministri di oggi non c'e' stato un provvedimento. E' stato convocato chissa' perche'. Hanno fatto un convegno. Ne sono usciti dicendo che auspicano che accada qualcosa. Ma sono loro che devono dirci cosa hanno intenzione di fare". Lo dice il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, arrivando all'iniziativa di Affaritaliani, La Piazza, a Ceglie Messapica. "Il disavanzo che hanno approvato col Def dice 3,7%. Vuol dire che non c'e' un euro. Hanno otto o nove miliardi rispetto ai trenta che servono per la manovra. Non capiamo che intenzioni hanno. Noi faremo una battaglia per la riduzione del cuneo fiscale e per la sanita' pubblica. Perche' l'unica cosa che abbiamo capito e' che il governo ha una strategia per ridurre le risorse della sanita' pubblica e dei servizi pubblici", aggiunge Boccia.

Manovra: Boccia (Pd), dopo promesse governo scopre non ha soldi

"Non faremo sconti sulla manovra. Tagliano i fondi sulla sanita' pubblica perche' dopo aver promesso tutto a tutti scoprono che non ci sono risorse". Lo dice il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, a La Piazza. la kermesse di Affaritaliani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Hanno si' e no nove miliardi. Ne servono trenta", aggiunge Boccia per il quale la causa di questa difficolta' e' che "la destra italiana ha litigato con le entrate: per loro esistono condoni, non esistono imposte".

Ucraina: Boccia (Pd), da Schlein su spesa armi parole buonsenso

Sulla spesa per armi "Elly Schlein ha detto una cosa che hanno detto anche i tedeschi: discutere delle spese militari. E' una cosa di buon senso. Lo dico anche ai miei compagni di partito. Non significa non discutere su altro, significa avere delle priorita'". Lo ha detto Francesco Boccia, presidente dei senatori Pd, a La Piazza, la kermesse di Affaritaliani.