Bologna, polemiche sulla Festa dell'Unità. FdI: "Il Pd sta violando le regole"

Bologna, polemiche sulla Festa dell'Unità. Bignami (FdI): "Il Pd sta violando regole della par condicio degli spazi pubblici"

A poco piu' di un mese dalle elezioni, a Bologna la Festa dell'Unita', che comincia la prossima settimana, diventa un caso. "E' una violazione delle regole - dice il deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami che nelle settimane scorse ha presentato un esposto in prefettura - e' uno spazio pubblico che viene dato in concessione a un partito senza rispettare le regole della campagna elettorale. A Bologna le regole valgono per tutti, ma per il Pd valgono sempre meno".

La festa dell'Unita' di Bologna si svolge, tradizionalmente, al Parco Nord, una grande area verde alle porte della citta', uno spazio pubblico che attualmente e' in concessione a BolognaFiere, una societa' privata a maggioranza di capitale pubblico.

"Il Parco Nord - dice Bignami - non fa parte delle aree individuate dal Comune per la campagna elettorale. Se io volessi organizzare un'iniziativa politica in un'altra area della citta' al di fuori delle piazze previste, mi verrebbe risposto di no. Il Pd fa una cosa, che, semplicemente, non si puo' fare".

In un'intervista al Resto del Carlino, il prefetto Attilio Visconti ha detto che bisogna "rispettare la legge. Il resto e' un appello al buon senso e all'etica politica. Io non posso dare altre indicazioni, se non vigilare che non sia fatta campagna elettorale in contesti impropri. Non dovranno quindi esserci manifesti e cartelloni o appelli al voto. Si potra' invece parlare d'altro. Gli organizzatori della Festa dell'Unita' - dice il prefetto - possono fare quello che vogliono, tranne campagna elettorale". La festa dell'Unita' comincera' il 25 agosto e terminera' una settimana prima delle elezioni. L'anno scorso fu festa nazionale del Pd, quest'anno non lo sara', ma a livello organizzativo e di presenze politiche cambia poco.