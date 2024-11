Ue, Bonafè (Pd): "Valutazioni positive sull'audizione di Fitto, ma Ursula ora deve chiarire la sua linea politica"

"Ciò che permane è un problema di carattere politico che il gruppo dei Socialisti europei sta ponendo sulla postura della Commissione europea"



"I miei colleghi europarlamentari del Partito Democratico ieri hanno espresso valutazioni positive sull'audizione di Raffaele Fitto. Ciò che permane è un problema di carattere politico che il gruppo dei Socialisti europei sta ponendo sulla postura della Commissione europea. Un tema che dovrà chiarire la presidente Ursula von der Leyen". Con queste parole Simona Bonafè, capogruppo Dem nella Commissione Affari Costituzionali alla Camera e nella passata euro-legislatura vice-presidente del gruppo Ue Socialisti & Democratici, commenta su Affaritaliani.it l'audizione del ministro uscente del governo Meloni.



"Salvo il diritto-dovere dell'Italia di esprimere un proprio commissario di peso visto il ruolo del nostro Paese, nel momento in cui Fitto diventasse commissario rappresenterebbe l’Europa. La presidente Ursula von der Leyen è stata votata da Popolari, Socialisti, Verdi e Liberali e quindi spetterà a lei chiarire quale linea politica vuole seguire la Commissione per ottenere il voto di chi l’ha sostenuta", conclude Bonafè.



