Bonus 1.000 euro per le famiglie. Su Affari la proposta di FdI: il testo

"Moltissime domande non hanno ancora ricevuto risposta, speriamo che accada presto. Ancora non rispondono sulla nostra proposta di mille euro", ha affermato Giorgia Meloni uscendo dall'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma in che cosa consiste esattamente la proposta di Fratelli d'Italia? Affaritaliani.it pubblica il testo integrale dell'ipotesi di provvedimento messo a punto dal partito guidato da Meloni.



BONUS 1.000 EURO: IL TESTO INTEGRALE DELLA PROPOSTA DI FRATELLI D'ITALIA



CORONAVIRUS: MELONI A CONTE, EQUIPARARE AUTONOMI A DIPENDENTI - Priorità alla liquidità delle imprese: una linea di credito vincolata al pagamento di fornitori e stipendi garantita dallo stato. Premiare le imprese che resistono. Equiparare i lavoratori autonomi ai lavoratori dipendenti. Sono le priorità indicate dalla leader Fdi Giorgia Meloni al premier Giuseppe Conte nell'incontro di oggi a palazzo Chigi. Gli importi, avrebbe sottolineato, devono essere gli stessi della cassa integrazione. La Meloni sarebbe tornata anche sul tema dei fondi ai Comuni destinati dal governo spiegando che i 400 milioni per affrontare l'emergenza povertà sono assolutamente insufficienti. I 4,3 miliardi di cui Conte e Gualtieri hanno parlato in conferenza stampa "erano un impegno già previsto a prescindere dall'emergenza", avrebbe rilevato MELONI, secondo cui citarli è parso un tentativo di "scaricare sui sindaci le responsabilità".

CORONAVIRUS: MELONI A CONTE, SI' A IDEA TREMONTI SU TITOLI A LUNGO TERMINE - Nel corso del suo intervento nella riunione a palazzo Chigi del centrodestra con il premier Giuseppe Conte la leader di Fdi Giorgia MELONI avrebbe rilanciato la proposta di Giulio Tremonti sull'emissione di titoli di stato a lunghissimo termine, a rendimento contenuto, senza tasse e con procedure semplificate. "Lei presidente Conte ha detto sull'Ue una frase che condivido: o ci aiutano facciamo da soli. E questa sicuramente è una proposta interessante e da valutare", ha affermato MELONI, secondo quanto si è appreso.