Bossi contro Salvini. Cene a base di... Trote indigeste e di buoni... Meloni

Dopo che è Fini… to il suo lungo, onorato servizio alle cene eleganti di Arcore , come un Emilio Fede qualunque, l’esperto maggiordomo di Gemonio, Bossi, ha deciso di sovrintendere a un lauto pasto, servito su una tavola dove dominavano gli addobbi. Verdini, per Matteo Salvini e “amici” leghisti. Bella la location, anzi il…Belsito, prescelto per il “ringraziamento” di Umbertone al segretario per la conferma, a 81 anni, in…Camera (dei deputati).

Purtoppo, la… Trota non si è rivelata prelibata per il palato del Capitano milanese. Per digerirla, ci sono voluti numerosi bicchieri della pregiata Vodka, regalata dall’amicone di San Pietroburgo, Vladimir Putin, al successore di Bossi.

E l’ex senatùr, alla fine del non lieto incontro conviviale, ha portato in tavola tanti…Meloni, spiegando, acido, all’ “amico” : “La giovane sorellona d’Italia, in politica, caro Matteo, ti ha divorato. Prova, almeno, a consolarti, gustando questi frutti omonimi di Giorgia…”.