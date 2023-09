Cacciari: "Meloni schiacciata sui poteri forti che aveva esecrato". Intervista

"Se Meloni fosse all'opposizione, per la situazione migranti-sbarchi farebbe la marcia su Roma"

"Zero. Né sopra, né sotto. Semplicemente zero". E' il bilancio di Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, della premier Giorgia Meloni e del governo di Centrodestra a un anno esatto dalla vittoria alle elezioni politiche. "Non ha fatto praticamente niente. L'unico punto sul quale si è impegnata con qualche successo è stato conquistare un po' di credibilità internazionale ma schiacciandosi su quei poteri forti che aveva esecrato in campagna elettorale. Per il resto, la situazione economica e finanziaria del Paese è un disastro e il Pnrr è ancora tutto da definire e da cantierare".

"D'altra parte - prosegue Cacciari intervistato da Affaritaliani.it - se ci fossero stati altri governi avrebbero potuto fare ben poco di diverso. Quello di Meloni e del Centrodestra è un fallimento totale rispetto alla loro ideologia. Pensiamo se fossero stati all'opposizione con 3.000 sbarchi al giorno di migranti a Lampedusa, probabilmente avrebbero occupato Montecitorio o avrebbero fatto la marcia su Roma. Si sono totalmente rovesciate le loro prospettive della campagna elettorale e tutte le puttanate che avevano detto".

E il rapporto con Matteo Salvini e Antonio Tajani? "Beghe interne. Certamente non si sfasceranno prima delle elezioni europee e tireranno avanti. Ma è una fallimento tale che se non fosse una tragedia ci sarebbe da ridere. Un governo di Centrodestra che prende la metà dei voti sulla propaganda contro l'immigraziione e che si trova in una situazione del genere. Incredibile davvero. Ma non voglio buttarle addosso la croce, sarebbe la stessa cosa con qualsiasi altro esecutivo".

"Come abilità personale, rovesciando tutte le sue posizioni precedenti, sul fronte della credibilità internazionale Meloni merita la sufficienza. Ma per il resto il voto è zero", conclude Cacciari.