Calabria: Spirli' firma decreto, elezioni regionali 11 aprile

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirli', ha firmato oggi il decreto di indizione delle prossime elezioni regionali, fissate per domenica 11 aprile 2021. Con il nuovo provvedimento viene dunque revocato il decreto dello scorso 30 novembre, con il quale le consultazioni erano state indette per il 14 febbraio 2021.

Il nuovo decreto firmato dal presidente Spirli', d'intesa con il presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, e sentito il presidente del Consiglio regionale, dispone il rinvio delle elezioni regionali dopo la presa d'atto del verbale n. 139 (29 dicembre 2020) del Comitato tecnico scientifico, nel quale si evidenziava "la criticita' di esperimento delle operazioni elettorali", nonche' della nota (31 dicembre) con la quale il delegato del soggetto attuatore per l'emergenza Covid-19 della Regione Calabria rilevava "una significativa situazione critica epidemiologica in atto". Il decreto tiene conto, inoltre, della "necessita' di garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali in condizioni di maggiore sicurezza per i cittadini". Il decreto sara' ora notificato al ministero dell'Interno e degli Affari regionali, al presidente del Consiglio regionale, ai prefetti di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, ai sindaci dei Comuni calabresi e ai presidenti delle commissioni elettorali.