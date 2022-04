Calderoli (Lega) premiato dall'Accademia Bonifaciana

"Davvero una grande soddisfazione e una grande emozione per me”



“Oggi ho vissuto un momento unico ed emozionante. Sono grato, lusingato e onorato di aver ricevuto, nella splendida sede di Anagni della storica Accademia Bonifaciana Onlus , il ‘Premio Internazionale Bonifacio VIII Città di Anagni’, un autorevole premio dedicato alla Pace, conferito in passato a personalità quali, tra gli altri, Papa Giovanni Paolo II o Liliana Segre. Un onore e un orgoglio ricevere questo premio, un riconoscimento per il lavoro quotidiano che svolgo per le istituzioni che rappresento e per tutti i cittadini che in queste istituzioni credono.

Sono stato orgoglioso nel leggere nelle motivazioni che ‘Le vengono, quindi, riconosciute elevate capacità politiche e sociali degne del nostro massimo conferimento accademico.’

Davvero una grande soddisfazione e una grande emozione per me”.

Lo ha dichiarato il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato, dopo aver ricevuto oggi ad Anagni il Premio Bonifacio VIII dall’Accademia Bonificiana.