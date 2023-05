Calenda apre il Riformista e scopre che due lo lasciano per Renzi: "Scippo"

Renzi svuota Azione: passano a Iv una consigliera e una deputata

Il Terzo polo ormai è un ricordo lontano, non solo Calenda e Renzi hanno rotto ma non smettono neanche di farsi i dispetti. Il leader di Azione, questa mattina, leggendo i giornali ha appreso la notizia: due donne elette solo sei mesi fa con il suo partito passano a Italia Viva. Tra gli altri quotidiani, ironia della sorte, a comunicare lo "scippo" come lo definisce Calenda su Twitter, è stato proprio Il Riformista, il giornale diretto da Matteo Renzi. "Abbiamo appreso stamattina da un giornale di questo ''scippo''.

Faccio i migliori auguri a Naike. Ogni scelta è legittima e rispettabile. Mi permetto solo di notare che, - scrive Calenda - per rispetto alla comunità che l'ha eletta sei mesi fa quasi senza conoscerla, una comunicazione preventiva sarebbe stata più elegante. Ma immagino che l'uscita a sorpresa fosse parte dell'accordo di ingaggio. Questa vicenda, altrimenti irrilevante, spiega bene la distanza nei comportamenti con Matteo Renzi. Mentre noi eravamo impegnati in giro per l'Italia a sostenere le liste, spesso fatte insieme, per le amministrative lui era in queste faccende affaccendato. Buona strada".

"La famiglia riformista cresce", scrive il profilo Twitter di Italia Viva: due passaggi da Azione a Italia Viva in meno di 24 ore. La prima ad annunciare l’addio al partito di Carlo Calenda è Giulia Pigoni, consigliera regionale in Emilia Romagna; l’addio odierno arriva dalla stessa regione ed è quello annunciato dalla parlamentare Naike Gruppioni, imprenditrice bolognese giovanissima, una manager prestata alla politica. Matteo Renzi ufficializza in conferenza stampa l'arrivo della deputata Naike Gruppioni, eletta tra le fila di Azione, a Italia Viva. "Italia Viva ha lanciato un percorso congressuale che partirà dal 10 di giugno a Napoli con il regolamento e sarà un percorso libero e democratico, dal basso. Avremmo voluto farlo con il partito unico, non essendo più possibile lo faremo con chi ci sta, ma senza fare regolamenti di tessere. Lo spazio c'è. Noi ci siamo e rilanciamo", ha assicurato il leader di Iv.