Calenda sceglie Blablacar per la campagna Ue: "Io guido, voi offrite il caffè"

Europee, Calenda offre passaggi: destinazione finale Bruxelles

Carlo Calenda alla fine ha deciso di candidarsi alle Europee come hanno fatto quasi tutti gli altri leader. Il numero uno di Azione però ha pensato ad una campagna elettorale piuttosto alternativa, niente treno, bus, aereo. Il mezzo di trasporto scelto è la sua auto, ma fin qui non ci sarebbe ancora niente di nuovo, la particolarità riguarda la modalità: Calenda si affiderà infatti al metodo Blablacar. A spiegare i dettagli è stato proprio il leader di Azione su X.

Venerdi 3 maggio | RM -> AN



Avete presente quei viaggi che si fanno insieme in cui si condividono la macchina, la destinazione e tanti pensieri?

Ecco, la campagna elettorale è un po’ questo e io ve la butto lì: facciamo un po’ di strada insieme?



Io ci metto la macchina, voi… pic.twitter.com/ZsNjM5Bjan — Carlo Calenda (@CarloCalenda) May 1, 2024

"Avete presente - ha scritto in un post Calenda - quei viaggi che si fanno insieme in cui si condividono la macchina, la destinazione e tanti pensieri? Ecco, la campagna elettorale è un po' questo e io ve la butto lì: facciamo un po' di strada insieme?". Poi Calenda entra ancora più nel dettaglio: "Chi guiderà? Io ci metto la macchina, voi la voglia di confrontarvi". Prima tappa: Roma-Ancona, venerdì 3 maggio. Partenza ore 13. Durata prevista del tragitto: quattro ore. Al netto delle pause in Autogrill. "Il caffè lo offrite voi però", precisa il leader di Azione.