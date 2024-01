Camera, input del meloniano Trancassini: tutti i servizi alla nuova ServCo

Ristorante e servizi della Camera alla nuova società ServCo

I servizi della Camera finiscono tutti a ServCo, la nuova società che nascerà a breve "per volontà del questore meloniano Paolo Trancassini", scrive il Fatto Quotidiano. Secondo il giornale diretto da Marco Travaglio, la società "assicurerà stipendi da favola con un emolumento da leccarsi i baffi, stimato non meno di 130 mila euro. E poi ci sarà anche un amministratore unico, più staff annesso: insomma solo per avviare la macchina sarà necessario che le casse pubbliche sgancino 580 mila euro".

Ma secondo il Fatto Quotidiano si mette "in conto che i conti non torneranno: dovranno essere messi da parte per coprire i rischi dell’operazione come minimo 400 mila euro come caldamente consigliato da chi è stato incaricato dello studio di fattibilità". Sarebbero previste 400 assunzioni per una società che si occuperà di tutti i servizi tra ristorante e altro. Ma secondo il Fatto, "la Camera non ha sentito l’e s i ge n z a di chiedere conforto all’Avvocatura dello Stato o alla Corte dei Conti. Né procedere a una due diligencepreventiva: l’analisi di E&Y ha preconizzato come l’internalizzazione di 345 tra facchini, addetti alla ristorazione, alle pulizie e ad altri servizi che attualmente lavorano per ditte esterne “genererà un risparmio di 1,3 milioni".