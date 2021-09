Cannabis, il governo salva il referendum: verso la proroga di un mese

Cannabis, verso il rinvio di 30 giorni in Cdm. Comitato: "Draghi salvi il referendum"

Verso la proroga di 30 giorni per la presentazione delle firme dei referendum. Sul tavolo non solo quello della Cannabis, ma anche quello a favore dell'abolizione del Green Pass. Nonostante i ritardi nella consegna delle firme da parte di diversi Comuni, secondo quanto si apprende da fonti governative, l'esecutivo sta lavorando a un "salvataggio", atteso oggi in Consiglio dei Ministri.

Intanto, il comitato per il referendum sulla Cannabis, sceso in piazza davanti Montecitoriom, presenti tra gli altri i membri dell'associazione Luca Coscioni, esponenti politici come Marco Cappato, Riccardo Magi, Elio Vito ed Emma Bonino, per chiedere la proroga del termine per la presentazione delle firme in Cassazione, ha accolto con un applauso la decisione del governo di intervenire. "Draghi salvi il referendum", la richiesta che era arrivata dalla manifestazione. "Molti Comuni non hanno restituito le firme certificate entro le 48 ore, termine improrogabile per legge", aveva spiegato Magi. Domani in Cdm - si legge nell'ordine del giorno della riunione - sono previste disposizioni urgenti per la "proroga in tema di referendum".

“Con la decisione di disporre una proroga in materia di referendum, il governo si fa carico di un’esigenza chiesta dal Parlamento e compie una scelta di civiltà, ponendo un rimedio ai ritardi dei comuni nel rilascio dei certificati elettorali di chi ha sostenuto alcune richieste di referendum, tra cui quello per la depenalizzazione della coltivazione della cannabis", ha detto Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle.

"La democrazia parte dalle piccole cose e la tecnologia può migliorarla non solo con la firma digitale, ma facilitando anche i processi amministrativi. Forse è bene affrontare concretamente questi temi prima di aprire grandi dibattiti sull’innalzamento delle firme", ha concluso Brescia.