Cari sondaggisti, per il momento, risparmiateci i sondaggi

Il Pd è primo partito, no è la Lega, Fratelli d’Italia supera la Lega, il CDX in avanti, la Raggi giù , Gualtieri su, Letta in crescita.

Una bagarre continua e quotidiana provocata da un proliferare inutile di sondaggi. E’ vero che i sondaggisti di sondaggi ci vivono ma, mai come adesso i trend sono praticamente inutili e ,principalmente, per due motivi . I due motivi hanno nomi precisi e si chiamano Draghi e pandemia.

Il primo è sicuramente che il premier Mario Draghi ha oscurato la politica. Con il suo surfare leggero e deciso sopra il cicaleccio del Parlamento l’uomo sta guidando il paese fuori dalla crisi pandemica e fuori dal quella economica. E fa quello per cui l’Italia e l’Europa lo hanno voluto: tira diritto concreto e senza esitazioni.

In più Draghi sta dimostrando ai politici nostrani due o tre cose che molti di loro avevano dimenticato.

La prima che per guidare un paese bisogna essere competenti. Non è un gioco per ragazzi votati su una piattaforma da un voto di pancia e di rivalsa contro il mondo cattivo.

La seconda è che bisogna essere credibili. E questo altro non è che la conseguenza della competenza dimostrata negli anni attraverso risultati seri e misurabili.

La terza è che il governare è l’arte della mediazione ma non quella di farsi tirare la giacca da destra a sinistra per far piacere all’uno o all’altro o per evitare di venire buttati giù dalla poltrona.

Governare significa ascoltare tutti e poi decidere da solo secondo il proprio credo e assumendosi responsabilità in prima persona.

La quarta e ultima è spargere ottimismo responsabile e non parlare “a capocchia” a tutte le ore tanto per farsi vedere. Per tutto questo Mario Draghi rappresenta un magnifico modello per chi dai buoni modelli vuole imparare e magari si prepara a guidare il paese dopo un simile personaggio.

Detto questo il secondo aspetto per cui i sondaggi sono al momento praticamente inutili è che agli italiani non interessa un piffero se Letta o Salvini o Conte salgono o scendono. Adesso gli italiani vogliono innanzitutto capire come fare ad avere un vaccino sicuro e soprattutto come ripartire. Infatti cercano di capire con apprensione se questo paese sarà in grado di ripartire con le risorse del Recovery Plan e soprattutto se saprà dare speranze concrete alle nuove generazioni.

Ai sondaggi nessuno è interessato salvo agli uffici stampa dei partiti che, a seconda dei risultati, possono dire di aver fatto un buon lavoro o meno.

Quindi cari sondaggisti, per il momento risparmiateci, le quotidiane notizie bomba su chi sale o su chi scende. Sono notizie che, molto probabilmente, non interessano nemmeno a quei conduttori che le lanciano settimanalmente come lo scoop del secolo.

Ci sarà tempo anche per voi, ma al momento giusto. Per adesso provate a fare il sondaggio chiedendo , ad esempio, agli italiani se hanno capito davvero quale vaccino possono fare in totale sicurezza.

Lì si avrete tante sorprese.