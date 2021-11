Ue, Calenda lascia S&D (il gruppo del Pd). "Grave errore l'ingresso del M5S"

Ue, da Calenda schiaffo al progetto di Ulivo 2.0 allargato di Letta

"Come confermato da Enrico Letta oggi si va verso l'ingresso del M5s nel gruppo S&d insieme al Pd. Lo considero un grave errore politico che tradisce il mandato degli elettori alle ultime europee. Chiedero' oggi stesso l'adesione al gruppo Renew Europe". Lo scrive in un tweet il leader di Azione, Carlo Calenda. "Sono da sempre contrario a un'alleanza con i cinquestelle. Ma posso capirne i razionali. Qui pero' andiamo ben oltre. Si aprono le porte ad un gruppo unico con un movimento che ha combattuto l'euro e governato con sovranisti. Pessima scelta", aggiunge Calenda.

Da un lato Calenda si conferma una sorta di mina vagante, ma dall'altro questa decisione è un altro schiaffo al progetto di Ulivo 2.0 allargato di Letta. Dopo la lite con i renziani per il voto in Senato che ha affossato il Ddl Zan, arriva il siluro da Calenda. Per il segretario del Pd tenere insieme i 5 Stelle di Giuseppe Conte e il cosiddetto centro liberale di Calenda e Renzi è sempre più difficile. Anzi, probabilmente è impossibile.

Ue, Danti: no veti, Iv accoglie con un sorriso Calenda in Renew - "Non siamo noi quelli che mettono veti o paletti. Anzi siamo felici quando la nostra casa diventa più grande. @italiaviva accoglie con un sorriso Carlo Calenda in RenewEurope". E' quanto scrive su Twitter l'europarlamentare di Italia Viva Nicola Danti.

Ue: Gozi, benvenuto a Carlo Calenda in Renew - "Benvenuto a Carlo Calenda in Renew Europe, il nostro Gruppo continua a crescere e a rafforzare la sua azione politica. Sin dall'inizio, sono stato convinto della necessita' di costruire questo nuovo spazio politico in Europa. Auspico che la stessa cosa avvenga in Italia. Ne parleremo sabato al Maxxi a Roma". Cosi' Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e eurodeputato del Gruppo Renew Europe.