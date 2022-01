Casellati al Quirinale? Letta esce dal governo Draghi e chiede le elezioni

Casellati al Quirinale? Punto di domanda sulla posizione dei renziani di Italia Viva



Il Partito Democratico è stato molto chiaro. E, spiegano fonti Dem, non si tratta di minacce a vuoto per spaventare i parlamentari che temono le urne. Se venisse eletta alla presidenza della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, difficile ma non impossibile, Enrico Letta (insieme a quello che resta di LeU) annuncerebbe nel giro di pochi giorni il ritiro dei ministri dal governo Draghi, aprendo ufficialmente la crisi con la richiesta di elezioni anticipate a primavera.



Il segretario Dem lo ha detto fin dall'inizio e questa è la linea: se la maggioranza che elegge il Capo dello Stato è diversa da quella che sostiene l'esecutivo di unità nazionale salta tutto. Punto. Attenzione, però, perché nel Pd, probabilmente, non tutti sarebbero d'accordo con questa linea intransigente. Con Letta sicuramente la sinistra di Andrea Orlando, ma i ministri Dario Franceschini (AreaDem) e Lorenzo Guerini (Base Riformista) potrebbero avere un atteggiamente più cauto e meno perentorio. In sostanza, con l'eventuale elezione di Casellati al Quirinale, si aprirebbe un confronto nel Pd tra il segretario e la sinistra Dem, pronti alla guerra, e alcune correnti non così convinte di far saltare tutto.



C'è poi il capitolo M5S. E' evidente che per salvare l'alleanza di Centrosinistra Giuseppe Conte non può andare al governo con Forza Italia e Lega lasciando all'opposizione il Pd, ma è pur sempre vero che la stragrande maggioranza dei parlamentari grillini (che non torneranno a Roma dopo le prossime elezioni) ha fin dall'inizio come primo obiettivo quello di salvare la legislatura (e lo stipendio). Insomma, sicuramente con Casellati al Colle si aprirebbe una crisi di governo, ma gli esiti non sarebbero così certi. Anche perché sarebbe da valutare la posizione dei renziani di Italia Viva, contrari alla prova di forza del Centrodestra ma sicuramente anche contrari alle elezioni nel 2022.



