Casini: "Il governo? Naviga a vista. Si rischia di prendere qualche scoglio"

"In casi come questi Spadolini direbbe che si naviga a vista". Con queste parole il senatore Pierferdinando Casini risponde alla domanda di Affaritaliani.it su quale sia lo stato di salute del governo e della maggioranza. "Si naviga a vista perché si stanno accumulando problemi che non arrivano a soluzione. Una situazione di precarietà che non potrà durare ancora per molto tempo, non tanto per l'opposizione che fa bene a fare il suo mestiere, quando per l'Unione europea. Non dobbiamo infatti mai dimenticarci che siamo dei sorvegliati speciali. Quando si naviga a vista - conclude l'ex presidente della Camera - si rischia di prendere qualche scoglio e più si rinviano i problemi e più il pericolo di prendere qualche scoglio esiste".