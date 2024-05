Elisabetta Canalis e Federica Masolin (edizione straordinaria) con la Gialappa's

Elisabetta Canalis e Federica Masolin (edizione straordinaria) al GialappaShow

GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, arriva all’atto finale. La settima e ultima puntata va in onda, in prima visione assoluta su TV8 e, in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW, lunedì 20 maggio, alle ore 21.30.

Lunedì 27 maggio ci sarà poi un appuntamento speciale con l’”Edizione straordinaria” (accanto al Mago Forest ci sarà Federica Masolin) con “Il meglio e il peggio” di questa terza stagione.

Lunedì 20 maggio sul palco, ad affiancare alla conduzione il Mago Forest c’è Elisabetta Canalis.

GialappaShow, da Fabio De Luigi a Diodato e... Gli ospiti della puntata

Tra gli ospiti di eccezione del GialappaShow di lunedì 20 maggio, Fabio De Luigi, protagonista con Marcello Cesena e Simona Garbarino di un’esilarante puntata di “Sensualità a Corte”; Diodato, che con I Neri per Caso e Juliette Ant alla batteria, emoziona lo studio sulle note di “Aquarius/Let the Sunshine in”, successo senza tempo dei The Fifth Dimension; Ciccio Graziani, che torna nel nuovo episodio di “4 Motel” con Ubaldo Pantani.

In un fuori onda Brenda Lodigiani, nei panni della “Briffatrice”, intervista, invece, Valeria Golino e Jasmine Trinca, mentre Dario Vergassola e Scintilla sono gli sventurati concorrenti di “Tentescion Ailand Winter Ediscion” assieme a Gigi & Ross, Brenda Lodigiani, Valentina Barbieri e Lesh.

Mago Forest e Elisabetta Canalis (foto Jule Hering)



Risate e momenti esilaranti sono garantiti anche dal resto del cast. Sugli scudi, Maccio Capatonda, con i suoi trailer, Max Giusti, che interpreta Aurelio De Laurentiis e Alessandro Borghese, Gigi&Ross, i “Gemelli Sianesi” di questa terza stagione, Valentina “Ilary” Barbieri nella nuova puntata di “Quasi Unica” e “Padre Norton”, alias Stefano Rapone. Ad impreziosire l’ultima puntata, come sempre, i filmati commentati dalla Gialappa’s, che prendono di mira i programmi TV, le competizioni sportive e i nuovi mondi del web.

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli.