Caso Andora, Paita (Az-Iv) non molla e riaccende i riflettori. Guarda il video

Caso Andora, acqua del mare dai rubinetti di abitazioni ed esercizi commerciali: nuova interrogazione della senatrice ligure Raffaella Paita

"La risposta del governo alla crisi idrica del comune di Andora non rassicura del tutto", è con queste parole che Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Azione-Italia Viva, riaccende i riflettori sul caso del comune savonese afflitto da molti mesi dal problema dell’acqua salina che fuoriesce dai rubinetti delle abitazioni. Affaritaliani.it nelle settimane passate si è occupato di questa incredibile vicenda interpellando cittadini e istutuzioni.

"Con il vice-ministro della Transizione ecologica Vannia Gava, il governo ha comunicato che, a seguito delle nostre sollecitazioni, ha previsto una serie di interventi nel piano per dare risposta alle criticità del territorio interessato, valutando il potenziamento, ripristino e raddoppio della tubazione del Roia come risposta ai problemi di approvvigionamento registrati soprattutto nella fase estiva”, ha affermato Paita, nella replica all'interrogazione con cui si chiede al Ministero della Transizione ecologica di risolvere i gravi problemi idrici e sanitari legati alla siccità nel comune di Andora.

Guarda il video dell'interrogazione parlamentare di Raffaella Paita

“E' stato presentato un piano, il Masterplan Roia, per risolvere i problemi di approvvigionamento della provincia di Imperia – prosegue - da realizzare entro il 2025. La relazione del governo rende evidente che la situazione degli Ato sul territorio è molto articolata, anche perché frutto di un sistema normativo che doveva favorire l'acqua pubblica ma è finito invece per diminuire notevolmente gli investimenti. Il nostro territorio registra una dispersione di acqua costante e questo rende necessario una strategia nazionale e complessiva convincente, da finanziare attraverso il Pnrr. La Liguria è il paradigma della nostra fragilità sul tema. Per quanto riguarda Andora, prendo atto dei piani di intervento della società locale ricordati dal governo. Chiedo di monitorarli assiduamente per evitare di trovarci, all'arrivo della prossima stagione estiva e con le presenze sul territorio triplicate, a una situazione di nuova siccità e dunque alla replica dei disagi sofferti quest'anno. Tuttavia, la soluzione ai problemi della siccità e dell'approvvigionamento del nostro Paese non può arrivare solo dal monitoraggio delle comunità locale ma da una visione da parte del governo su scala nazionale", ha concluso.