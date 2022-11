Andora, acqua di mare dai rubinetti: il testo dell'interrogazione al Senato

Andora, acqua di mare dai rubinetti: l'interrogazione parlamentare di Raffaella Paita

In attesa della conclusione del tavolo tecnico in Regione Liguria per risolvere l'emergenza che colpisce da cinque mesi il Comune di Andora, in provincia di Savona, si muove la politica nazionale. Il caso della cittadina ligure situata tra Sanremo e Alassio, dove dai rubinetti delle abitazioni esce acqua di mare, infatti, arriva in Parlamento, come scritto ieri da affaritaliani.it. A occuparsene è Raffaella Paita, senatrice ligure di Italia viva ed ex consigliera regionale.

"Da circa sei mesi il territorio del comune di Andora (SV) versa in uno stato di forte siccità, dovuta all’assenza prolunga di pioggia che si è tradotta in un significativo svuotamento dei pozzi", si legge nell'interrogazione parlamentare indirizzata ai ministri dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Gilberto Picchetto Fratin) e delle Infrastrutture (Matteo Salvini) e che affaritaliani.it ha avuto modo di leggere in antiprima.

"Detto svuotamento, unitamente alla prossimità del mare, avrebbe comportato l’avanzamento del cuneo

salino - prosegue - causando la fuoruscita di acqua marina tanto dalle abitazioni quanto dagli esercizi commerciali sul territorio, con indubbi riflessi anche sul piano sanitario ed economico".

Come si legge ancora, "la presenza di acqua salata e non depurata nel sistema idrico ad uso domestico, infatti, risulta foriero di numerose criticità (reazioni allergiche, danneggiamento di elettrodomestici, attivazione di canali di approvvigionamento idrico paralleli con costi a carico dell’utente o titolare dell’esercizio commerciale, difficoltà nell’erogazione di servizi di assistenza agli anziani, turismo ecc.) e nonostante la loro sussistenza sia stata sottolineata con forza dalla comunità locali (si vedano, in particolare, le iniziative intraprese dal Comitato Acqua cara in bolletta, Assoutenti, Onda Ligure Consumo e Ambiente) non si ha ancora conto delle tempistiche previste per ripristinare la normalità del servizio".

Scandalo Andora: continua a leggere l'inchiesta di affaritaliani.it