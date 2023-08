Caso Vannacci, "scatta l'operazione Alemanno contro Meloni"

Caso Vannacci, Cicchitto: "Scatta l'operazione Alemanno contro Meloni"

Dopo che Gianni Alemanno, ex ministro e leader della destra sociale, è intervenuto sul caso del generale Roberto Vannacci difendendolo e ammettendo la spaccatura a destra, arriva il commento dell'ex senatore di Forza Italia Fabrizio Cicchitto, attuale presidente di ReL Riformismo e Libertà.

"Grazie al generale Vannacci scatta l'operazione Alemanno contro la Meloni. La storia talora si ripete. Come la scissione Rauti nel 1996 per indebolire Berlusconi: Rauti da destra e le liste socialiste di Intini da sinistra. La storia è più complessa di come la raccontano i faziosi. Ma di che parlavano Berlinguer e Almirante se non di Nar, Terza posizione, Rauti e un pezzo di servizi, di brigate rosse? Prima linea cani sciolti alla Barbone e palestinesi dissidenti che riempivano di armi le brigate rosse? E lo facevano su indicazione KGB. In questo quadro Almirante ai funerali di Berlinguer accolto da Pajetta e la delegazione PCI ai funerali di Almirante perché il PCI sapeva che Almirante aveva rotto con Nar, Terza posizione e ambiguità di Rauti. Poi adesso riscrivete la storia per cui rossi e neri erano al loro interno tutti uguali, non è stato mai così". Così scrive in una nota Cicchitto.