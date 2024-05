Castiglione passa con Forza Italia. Dall'ex sottosegretario addio a Calenda

Sarcastica la nota di Azione, che collega l’uscita alle critiche di Calenda all’ex governatore Totò Cuffaro

L’ex sottosegretario Giuseppe Castiglione lascia Azione per accasarsi dentro Forza Italia. L’annuncio sarà dato probabilmente domani dal segretario di FI Antonio Tajani, con una conferenza stampa. Castiglione, siciliano di Bronte, è attualmente deputato. Era stato rieletto nelle liste del Terzo Polo nel 2022 dopo aver militato in Forza Italia e nell’Ncd di Angelino Alfano. È stato sottosegretario all’Agricoltura nei governi Letta, Renzi e Gentiloni.

Castiglione motiverà la sua decisione con il fallimento di un progetto che mirava a realizzare il Centro e che invece è naufragato per l’astio tra Calenda e Renzi. Sarcastica la nota di Azione, che collega l’uscita alle critiche di Calenda all’ex governatore Totò Cuffaro: "Dopo un confronto con l’onorevole Castiglione - è scritto nella nota del partito di Calenda - abbiamo preso atto delle insanabili divergenze politiche, in particolare relativamente ai rapporti con Cuffaro e il suo gruppo in Sicilia. Auguriamo a Giuseppe di trovare una collocazione più consona per ciò che concerne i suoi valori e i suoi progetti politici".